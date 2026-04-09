【モデルプレス＝2026/04/09】東京ディズニーリゾート（R）の各施設を結ぶモノレール、ディズニーリゾートラインは、5月21日をもって、磁気乗車券の発売を終了すると発表した。【写真】ディズニーリゾートライン、導入される二次元コードフリーきっぷ◆ディズニーリゾートライン、磁気乗車券の取り扱い終了2025年7月より二次元コードを使用した乗車券を導入していたが、2026年5月にすべての乗車券が二次元コードを使用した乗車券に