【モデルプレス＝2026/04/09】モデルのラブリが4月8日、自身のInstagramを更新。ふっくらしたお腹を披露し、注目を集めている。【写真】36歳美人モデル「コーデ可愛い」お腹ふっくらな横向き妊婦ショット◆ラブリ、お腹ふっくらな妊婦ショット披露ラブリは「おいしい春、くるしいお腹」とつづり、写真を投稿。黒い切り替えワンピースにチェックの長袖シースルーシャツを合わせたスタイルで、右側から横向きに撮影されたお腹が目立