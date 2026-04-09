まだ1話も公開されていないのに、ここまで嫌われるドラマも珍しい。Netflixで5月に公開予定とされる韓国ドラマ『鉄槌教師』の話だ。作品そのものだけでなく、出演を決めた俳優たちにまで逆風が吹いている。【写真】キム・ムヨル、女優妻＆息子と笑顔特に主演のキム・ムヨルは、SNSに「なぜこの作品を選んだのか理解できない」といった反応が寄せられ、原作の問題性とあわせて厳しい視線を浴びている状況だ。実際、この作品をめぐっ