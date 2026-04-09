【モデルプレス＝2026/04/09】元AKB48でタレントの高橋みなみが4月8日、自身のInstagramを更新。新しいアイコン写真を公開し反響を呼んでいる。【写真】34歳元AKB神「さすが似合ってる」美脚際立つミニスカ赤チェック衣装◆高橋みなみ、AKB48イメージの衣装で美脚際立つ高橋は「ファンクラブ Cheeky eyes の20周年グッズ用に撮影してもらったお写真を使わせていただきました」などとつづり、アイコン写真を変更したことを報告し、