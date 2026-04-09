ガールズグループIVEのウォニョンと、女優メリル・ストリープ、アン・ハサウェイの豪華3ショットが公開された。4月9日、ファッション誌『VOGUE KOREA』は公式SNSに「メリル・ストリープの提案で完成した『Bye Vogue』。まもなく『VOGUE』で公開されるメリル・ストリープ、アン・ハサウェイ、そしてウォニョンの特別な瞬間をお見逃しなく」という文章とともに、動画を投稿した。【写真】IVEメンバー、アン・ハサウェイと“豪華SHOT