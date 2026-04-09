【モデルプレス＝2026/04/09】女性覆面シンガーソングライターのtuki.（ツキ）が4月7日、自身のX（旧Twitter）を更新。ライブでのオフショットを公開し反響を呼んでいる。【写真】現役JKの覆面シンガー「立ち姿が美しい」美脚際立つミニスカイブ衣装姿◆ tuki.、美脚際立つ衣装姿披露現在アジアツアー中のtuki.。「腕のゴム取るの忘れてて終わって気づいた瞬間メイクさんと発狂した」とつづり、台北アリーナでのライブのオフショッ