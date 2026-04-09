広島小中学校入学式(香川･丸亀市広島町) 移住者が増えたことで2025年学校を再開した香川県丸亀市の離島の小中学校に9日、新たに3人が入学しました。 丸亀沖約12kmに浮かぶ広島、通称「さぬき広島」です。人口は138人で高齢者が多くを占めていた中、この2年間で6世帯・15人が移住してきました。 （野口真菜リポート）「港から歩いて5分ほど。海の目の前にある学び舎、広島小中学校に、2026年新たな仲間が加わり