新しい環境が始まる春は、肌も心も揺らぎやすい季節♡そんな時期に寄り添うルルルンの新生活キャンペーンがスタートしました。毎日のスキンケアタイムを、自分を整える大切な時間へと変えてくれるフェイスマスクが勢ぞろい。うるおいで満たされる心地よさを、ぜひ体感してみてください♪ 新生活に寄り添うケア提案 ルルルンは、新生活で感じやすい緊張や不安に寄り添い、肌と心を同時に整えるケアを提案。