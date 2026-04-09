第166回直木賞・第12回山田風太郎賞をダブル受賞し、「このミステリーがすごい！」第1位ほか史上初の?4大ミステリー大賞?を制覇した、米澤穂信氏著による傑作・戦国ミステリー小説「黒牢城」（読み：こくろうじょう）が映画化され、今年5月にフランスで開催される第79回カンヌ国際映画祭のプレミア部門に正式出品されることが分かりました。 【写真を見る】【 カンヌ映画祭 】「黒牢城」プレミア部門に正式出品決定主演・本