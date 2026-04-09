◇プロ野球 パ・リーグ オリックスーロッテ(9日、京セラドーム)ロッテが3回に先制の好機をつかむも、生かし切れず無得点となりました。両チーム無得点で迎えた3回。オリックスの先発・宮城大弥投手を打ちあぐねていたロッテ打線ですが、先頭の友杉篤輝選手が4球目のストレートをとらえ2塁打で出塁します。しかし続く郄部瑛斗選手がバントを試みるも1ボール2ストライクから4球目のスライダーでピッチャーゴロ。挟まれた友杉選