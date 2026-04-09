おととし（2024年）首都圏で相次いだ闇バイト強盗事件の首謀者とみられる男4人のうち2人について、合同捜査本部は、息子を装った特殊詐欺事件にも関与していたとして再逮捕しました。詐欺の疑いで再逮捕されたのは、いずれも住居不定・無職の福地紘人容疑者（27）と斉藤拓哉容疑者（27）の2人です。合同捜査本部によりますと、2人は実行役らと共謀して、おととし10月、三重県に住む70代の女性に息子を装って「現金が至急必要」など