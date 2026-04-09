コンビニチェーン・ミニストップは、カルビーの人気スナック菓子『ポテトチップス しあわせバタ〜』とコラボレーションしたフライドポテトの新商品『北海道ウェーブポテト しあわせバタ〜』（税込375円）を、10日より国内の店舗で数量限定発売する。【写真】付属のパウダーには、バター・はちみつ・パセリ・マスカルポーネチーズと4つの素材を使用！販促イメージ画像同商品は、波型カットが特徴のフライドポテト「北海道ウェー