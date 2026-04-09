バレーボールの大同生命SV.LEAGUEは9日、女子のレギュラーシーズンの全日程が終わり、各部門の成績トップ選手を発表した。レギュラーシーズンはNECレッドロケッツ川崎が優勝、10日からチャンピオンシップ・クォーターファイナルが始まる。【一覧】バレーボール『ネーションズリーグ2026』6月3日開幕 ！ 初戦は女子がフランス、男子はウクライナと激突第3週は日本開催トップスコアラー（最多得点）は群馬グリーンウイングスのオリ