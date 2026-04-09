「広島（雨天中止）巨人」（９日、マツダスタジアム）午後５時５０分に雨天中止が発表された。開始３０分前の時点で強い雨が降り続いており、予報では今後も８０〜１００％の降水確率となっていた。移籍後初勝利の期待がかかった巨人先発の則本は「リカバリーにあてる時間が増えたと思えば、次にいい準備ができるかなと思うので、プラスに考えてまた準備できたら。投げたかったですけど、チームにとってもいい休養になれば」