アジアバドミントン選手権2026が7日、浙江省寧波市で開幕した。会期は6日間。会場の中では次々に白熱した試合が行われ、会場の外では「スポーツイベント経済」が同じように盛り上がりを見せている。公式グッズからブランドのポップアップ・ストア、さらにはホテル・宿泊サービスまで、スポーツイベントは消費をけん引し、都市の活力を喚起する新たなエンジンになろうとしている。この大会の初日、公式ライセンスグッズ販売店の棚に