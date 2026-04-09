中国自然資源部が主導した中国第42回南極観測隊と極地観測砕氷船「雪龍」は4月9日、国内に無事帰還して中国極地観測国内基地の埠頭（ふとう）に停泊し、計画通りに各任務を順調に終えました。今回の観測は人員の規模や通常物資量、任務などの面で過去最高を記録し、多くの観測成果を収めました。中国の第3代極地観測砕氷船「雪龍」と極地科学調査破氷船「雪龍2」は2025年11月1日に上海を出港しました。4月9日に帰還した「雪龍」の