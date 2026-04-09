FRUITS ZIPPERの仲川瑠夏さんは4月8日、自身のX（旧Twitter）を更新。かわいいヘアスタイルの自撮りショットを公開しました。【写真】仲川瑠夏、新ヘアに反響「ボブ似合ってる」仲川さんはピースサインの顔文字と共に、1枚の写真を投稿。目を引くのは、毛先が外ハネになっている髪形です。3月28日のポストでヘアカットを報告していたため、今回はその髪形をかわいらしいヘアスタイルにアレンジしたようです。ファンからは「ぼぷぴ