進化した新型「“4WD”スポーツセダン」が登場！2026年4月9日、ゼネラルモーターズ・ジャパンは、キャデラックの次世代デザイン哲学と卓越した走行性能を融合させた新型ラグジュアリースポーツセダン「CT5」を全国の正規ディーラーネットワークで販売開始しました。今回の新型モデルは、刷新されたフロントマスクや最新の安全装備、さらには33インチもの大型LEDディスプレイを搭載するなど、大幅なアップデートを遂げて登場し