いつかサクラの下で笑顔で再会する日を待ち続けている人たちがいます。こちらの写真、サクラを背に映る拉致被害者･横田めぐみさんの姿です。今年もこのサクラの木に花が咲き、同級生がめぐみさんを思って集まりました。 49年前の4月10日母校･寄居中学にあるサクラの下で入学したばかりのめぐみさんを父･滋さんが撮影した写真。公開捜査にも使われ、誰もが知る一枚となりました。 ■再会を誓う同級生の会 池田正樹代表