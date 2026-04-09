北海道・砂川市のハンターがクマの駆除を巡り、猟銃の所持許可が取り消された問題で最高裁の判決を受け北海道公安委員会がきょうハンターに謝罪し猟銃を返還しました。（池上治男さん）「無事に戻ったよ。銃はガンロッカーにいれて、いまその場で記載したから」砂川市のハンター池上治男さんです。４月９日、池上さんのもとに７年ぶりに猟銃が戻りました。また有効期限が切れていた銃の所持許可証も