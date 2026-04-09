柏崎刈羽原発から出る使用済み核燃料について、中間貯蔵施設がある青森県の宮下知事が「今年度の受け入れを認めない」と表明しています。東京電力は9日、6号機から核燃料を運び出せない場合も、4年程度は貯蔵できると説明しました。 青森県の宮下知事は、中間貯蔵施設の次のプロセスである再処理工場の完成の遅れに対する不信感から、今年度の核燃料受け入れを認めない方針を明らかにしています。柏崎刈羽原発6号機の燃料プ&#