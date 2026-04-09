Ｆビレッジの構想から、４月９日まで牽引してきた前沢社長ですが、Ｆビレッジの完成度はまだ３０％ほど、２０２８年でやっと５０～６０％だということです。今後は更にいまの観光地化に加え、多くの人が生活できるマチ化を進めていきたいとしていて、２０２８年以降も新しい建物が建つと述べています。また注目の２軍本拠地の移転について、パッションだけではなく論理的に進められることが重要。そういったことできる場所が