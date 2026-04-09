大阪市がミナミの放置自転車対策をさらに強化です。 大阪・ミナミで長年問題となっている、放置自転車。大阪市は去年4月から見つけ次第“即撤去”する「リアルタイム撤去」を繁華街で毎晩行うなどして対策を強化してきました。 市によりますと、その結果、去年12月時点のミナミの放置自転車の数は去年3月時点と比べて67%減少しましたが、2700台の放置が確認されたということです。 市はいまだ解決には至っていないとし