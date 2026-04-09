マツダスタジアムで行われる予定だった広島―巨人戦は雨天の影響で中止となった。先発が予定されていた巨人・則本昂大投手は「天候には勝てないんで仕方ないかなと」と気持ちを切り替えた。中止決定後はブルペンで約40球を投じて次回登板へ向けて備えた。スライド登板はせず、1週間後の16日の阪神戦（甲子園）で移籍初勝利を目指す見込み。「投げたかったですけど、チームにとってもいい休養になればいいかなと。明日以降もみ