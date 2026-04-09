１月に国際宇宙ステーション（ＩＳＳ）から帰還した油井亀美也・宇宙飛行士（５６）が９日、東京都内で帰国後初の記者会見を行った。油井さんは、月周回探査で米国などの飛行士４人を乗せた宇宙船「オリオン」が１１日に帰還することについて、「４人を個人的に知っているので応援している。無事の帰還を祈っている」とエールを送った。油井さんは、ＩＳＳでの２回目の長期滞在を終えて帰還する際、体へかかる重力が予想以上だ