（CNN）パキスタン首都イスラマバードでは厳重な治安対策のため、突如2日間の祝日が宣言され、通りから人影が消えた。バリケードの向こう側では外交活動が活発化し、世界は今週末に予定されている米イランの停戦協議の行方を固唾（かたず）をのんで見守っている。これまで武装勢力の活動の拡大や不安定な経済状況をめぐって国際社会の注目を集めることの多かったパキスタンは、数週間にわたる戦争の終結を目指す米イランの初の直接