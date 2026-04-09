大垣競輪場のF1「スポーツニッポン杯フェニックスカップ」は2日目を終えた。準決10R。山田諒（27＝岐阜）は、いったん先頭に立ったところを五日市に捲られながらも、すかさず佐々木雄をさばいて2着を確保した。「かろうじて、あれ（さばき）ができるのも強みなので」と振り返る。予想外の展開もヨコの動きも多用して決勝に駒を進めた。決勝は五日市が番手に付いてラインを形成。大垣バンクはS級で2Vの実績を誇る。「相手は