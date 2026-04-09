脂がのったイワシの塩焼きに、光り輝く新鮮なイワシの刺し身。9日のランチタイム多くの客でにぎわっていたのは、東京都内のイワシ料理専門店です。本来、イワシの旬は夏ですが、この時期のイワシは“春告げイワシ”と呼ばれ脂ののりもよく、身が厚く締まっているのが特徴だといいます。さらに2026年は安くて大きい“当たり年”だといいます。宝山いわし料理 大松・ソウハンテイ店長：今日は鳥取県イワシが入っていましたね。刺し身