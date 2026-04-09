ダンス＆ボーカルグループ「ＴＲＦ」のメンバーで音楽家のＤＪＫＯＯが９日、大阪市内で行われた「ＳＤＤＢＩＣＹＣＬＥキックオフ」に出席した。同プロジェクトは、ラジオ局・ＦＭ大阪が２００７年から推進する飲酒運転撲滅プロジェクト「ＳＤＤ（ＳＴＯＰ！ＤＲＵＮＫＤＲＩＶＩＮＧ）の新たな取り組み。株式会社エフエム大阪の代表取締役社長・西山勝氏は「誰もが笑顔で安全安心に暮らせる時代が作れるよう、共に