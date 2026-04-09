山陽オートの開場６１周年記念ＧＩ「第７回令和グランドチャンピオンカップ」は９日、２日目が行われた。藤川竜（３２＝飯筭）は湿走路の２Ｒ、残り１周の時点で４番手。ここから君和田裕二をまくり３番手に浮上すると、最後はゴール手前のギリギリで北原岳哲をかわす劇的な２着奪取。準々決勝戦に駒を進めた。「前走飯筭Ｇ?でシリンダーを替えてから雨が乗れるようになった。初日からはヘッド周り、電気を調整。