横山英幸大阪市長は９日、大阪市役所で定例会見に出席し、今年度から大阪・ミナミ（なんば周辺）の放置自転車撤去を強化していることを説明した。ミナミは「食い倒れの街」と称される大阪で「キタ」（梅田周辺）と並ぶ繁華街だが「ミナミの放置自転車は飲食店従業員や利用客のものが夕方から増え、消防車が通れない、歩行者が安全に歩けない、街の景観を損ねる点でも、改善は課題」と横山市長。昨年４月から両エリアとも夕方