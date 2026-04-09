◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島―巨人（９日・マツダスタジアム）午後６時からマツダスタジアムで予定されていた広島・巨人戦は雨天中止が発表された。中止が決定後、村田善則バッテリーチーフコーチは「今週に関してはローテを変えるつもりないので」と説明。先発予定だった則本昂大投手はスライドせず、来週以降の次回登板に備えることになった。１０日のヤクルト戦は竹丸、１１日はマタが登板する見込みとなっている。