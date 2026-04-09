高市早苗首相は９日、衆院本会議に出席。中東情勢の緊迫化を背景にエネルギー問題、化学原料の安定供給に対する不安が出ていることに答弁を行った。政府はすでに国内需要４か月分のナフサ（粗製ガソリン）を確保したと説明。中道改革連合の早稲田夕季衆院議員は「（ナフサ）供給の偏りや目詰まりが起きているのは事実。重要なのは必要なタイミングで確実に届くかどうか」だとして高市氏に供給状況の把握と関連業種の支援につい