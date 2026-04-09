【ポケモンベースボールフェスタ2026】 5月4日～6日 開催予定 会場： ベルーナドーム 埼玉県所沢市上山口2135 西武ライオンズが5月4日～6日に開催する「ポケモンベースボールフェスタ2026」にて販売予定のグッズ情報が4月9日に公開された。 あわせて5月6日にはピカチュウサンバイザーを配布することが