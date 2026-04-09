◆パ・リーグソフトバンク―西武（９日・みずほペイペイドーム）ＲＩＺＩＮファイターの萩原京平が、試合前のセレモニアルピッチに登場した。１２日の「大和開発ｐｒｅｓｅｎｔｓＲＩＺＩＮＬＡＮＤＭＡＲＫ１３ｉｎＦＵＫＵＯＫＡ」（マリンメッセ福岡）の開催に合わせて行われた。萩原は大阪府豊中市出身の総合格闘家で、小学生時代は野球に打ち込んでいたという。自身の好きな数字である「２」を並べた「背