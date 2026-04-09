男子ゴルフの今季メジャー初戦「マスターズ」（９日開幕、米ジョージア州オーガスタのオーガスタ・ナショナルＧＣ＝パー７２）を前に、米メディアが恒例のチャンピオンズ・ディナーの歴代ランキングを発表。２０２１年大会を制覇し、２２年にホストとなった松山英樹（３４＝ＬＥＸＵＳ）が２位に入った。米国メディア「スポーツ・イラストレイテッド」が、７日、選定したもの。松山が２位となった理由について同メディアは「過