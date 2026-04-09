今年9月に開幕する「アジア大会」の準備は、名古屋港でも行われています。 【写真を見る】なぜ？名古屋港に“大量のコンテナハウス” ｢最初はなんだろうと｣ アジア大会に向け準備着々も… 経費総額は当初の約3倍 3700億円に （名古屋市民）「よくトラックで運んでいるな。最初はなんだろうと」「あれはアジア大会のアレに使う。9月からあるでしょ、アレに使うから作ったんじゃないか。ずーっと向こうまであるから見に来た