東京六大学野球連盟は９日、今春リーグ戦から「拡大ベース」を導入することを発表した。都内で取材に応じた内藤雅之事務局長は「ＮＰＢが採用している拡大ベースを、東京六大学は採用します。東京六大学は神宮球場でしか公式戦はしませんし、安全面を考慮してプロ野球と同じ仕様のものを使用する」と明らかにした。そのほか変更点として、昨春リーグ戦から学生野球で初めて導入したビデオ検証について、バックスクリーンで検証