シンガー・ソングライターの加藤登紀子が９日、都内で著書「『ま・さ・か』の学校ピンチはチャンス」（時事通信社）の発売を記念した取材会を行った。前作の「『さ・か・さ』の学校」に続いてのシリーズで、加藤の人生における出会いの「まさか」、歌手生活で訪れた「まさか」のエピソードをつづっている。１９９５年６月２１日、コンサートに向かうため乗っていた航空機がハイジャックされたときのエピソードも。「まさかの