「日本はモノづくりをしていかなければなりません。ただ同時に、過去の延長線上のモノづくりでは駄目なのだと思います」─日本特殊陶業会長の尾堂真一氏はこう話す。自動車用の点火プラグで世界首位の日本特殊陶業。だが近年は、電気自動車（EV）向けの部材を手掛ける企業を買収するなど、先を見据えた投資も実行。さらには、将来技術としての量子分野も基礎研究に取り入れている。DX、AIの時代に日本のモノづくりはどうあるべきな