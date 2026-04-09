英中銀「銀行負債・信用調査」第1四半期 銀行の財務基盤（自己資本）は安定しているが、資金調達コストの上昇が続いており、住宅ローンや大企業融資において債務不履行リスクが微増している状況。ただし、今後は住宅ローン需要の回復が見込まれている。 銀行負債調査（資金調達の動向） 資金調達: 調達量は横ばいだが、コストはわずかに上昇。今後3ヶ月もこの傾向が続く見通し。 自己資本: 銀行の自己資本水