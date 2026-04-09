リンクをコピーする

欧州株反落、停戦違反が散見され、前日高に調整入る 東京時間18:14現在 英ＦＴＳＥ100 10571.32（-37.56-0.36%） 独ＤＡＸ23784.56（-296.07-1.29%） 仏ＣＡＣ40 8199.27（-64.60-0.82%） スイスＳＭＩ 13061.95（-51.48-0.40%） ※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ 米株価指数先物時間外取引 東京時間18:14現在 ダウ平均先物JUN 26月限47936.00（-208.00-0.43%） Ｓ＆Ｐ500先物JUN 26月限