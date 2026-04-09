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ユーロ圏１０年債利回り格差仏６５、伊７９ｂｐ前日の大幅縮小に小幅調整 ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:10時点）（%） ドイツ2.991 フランス3.639（+65） イタリア3.779（+79） スペイン3.451（+46） オランダ3.121（+13） ギリシャ3.747（+76） ポルトガル3.4（+41） ベルギー3.547（+56） オーストリア3.293（+30） アイ