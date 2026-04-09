ドル売り圧力、ユーロドルは高値を１．１６７９レベルに更新＝ロンドン為替 ロンドン序盤は、円安とともにドル安の動きもみられている。ドル円が159.11レベルまで買われたあと、足元では158.90台へと小反落している。ユーロドルは1.1679レベル、ポンドドルは1.3414レベルなどに本日の高値を小幅に更新している。ドル指数は前日比マイナスとなっている。 USD/JPY158.97EUR/USD1.1676GBP/USD1.3408