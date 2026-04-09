高知県南国市の国分寺では色とりどりのボタンの花が境内を彩り、訪れる人を楽しませています。鮮やかな色合いで咲く大輪のボタンの花。南国市の四国霊場第29番札所・国分寺では、中庭の参道沿いに30年ほど前から植え始めた約50株のボタンが境内を華やかに彩ります。今年（2026年）は、4月初旬からピンクや赤、紫色など鮮やかなボタンが次々と咲き始め、今は5分咲きとなっています。国分寺ではボタンの花びらが傷まないよう白い傘を