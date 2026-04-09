大谷翔平 PHOTO:Getty Images ＜4月8日(日本時間9日)トロント・ブルージェイズ対ロサンゼルス・ドジャース＠ロジャーズ・センター＞ ドジャースの大谷翔平投手(31)が敵地で行われたブルージェイズ戦に「1番・投手兼DH」で先発出場。 初回の第1打席で四球を選び「43試合連続出塁」とし、イチローに並ぶ日本選手最長記録を達成した。投げては6回96球、4安打1失点、自責点0、2奪三