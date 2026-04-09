民間の取り組みで生態系が守られている区域を環境省が認定する「自然共生サイト」に、このほど高知市の希少植物の生育地が選ばれ、4月9日、関係者に認定証が贈られました。環境省の「自然共生サイト」に認定されたのは、高知市布師田の高知中央産業団地内にある希少植物の生育地です。9日、高知市役所で授与式がおこなわれ、生育地の管理に取り組む植物愛好家グループ「土佐植物研究会」に環境省から認定証が贈られました。