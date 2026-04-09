中国商務部。（北京＝新華社記者／李賀）【新華社北京4月9日】中国商務部の何亜東（か・あとう）報道官は9日の記者会見で、グリア米通商代表部（USTR）代表が北京側と実務レベルの対話を予定しているとの報道に関し、レアアース輸出規制の実施停止の延長について議論や計画があるのかとの質問に答えた。何氏は、中米クアラルンプール経済・貿易協議の共通認識に基づき、中国が2025年10月9日に発表した輸出規制などの措置は2026年