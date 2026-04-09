天皇陛下は、昭和天皇の時代から続く稲作行事を今年も始められました。グレーのジャンパーとズボン姿の天皇陛下は、午後3時ごろ、皇居内の生物学研究所脇にある苗代で、種もみをまく「お手まき」をされました。陛下は、ざるにはいったうるち米の「ニホンマサリ」と、もち米の「マンゲツモチ」の種もみ、あわせておよそ720粒をしゃがんで丁寧にまかれました。皇居での稲作は昭和天皇が始め、上皇さまから天皇陛下へと引き継がれてい