また、桜の倒木。今度は東京都内の駅前の横断歩道の上に倒れてきました。全国で相次ぐ倒木に、桜の名所、東京の砧公園や福岡の舞鶴公園ではきょう、緊急点検が行われました。けさの東京・国立市。ソメイヨシノの木が根元から倒れ、道路に横たわっています。また、桜の倒木。駅前の横断歩道の上に倒れてきましたが、早朝だったこともあり、幸いけが人はいませんでした。東京・国立市 担当者「昔、植えたときは細い木だったけど